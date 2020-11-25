Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.62
$
75.80
90.00
90.20
Прогноз
30.11 – 07.12
$
73.99
88.40
Индексы и котировки Brent
48.37
+0.27 Золото
1813.20
–0.06 РТС
1287.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1909
+0.0101
10.11
1.1809
22.11
13.11
30.10

ЦБ: своевременное окончание программы льготной ипотеки позволит избежать пузыря на рынке 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
ЦБ призвал своевременно завершить льготную ипотеку
Фото: РИА Новости
Своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Действует льготная программа кредитования, которая, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки, также снизились, что позволит гражданам получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения, считает Набиуллина.
Видео дня. Эксперт назвал тех, кого коснется повышение НДФЛ до 15%
ТАСС: последние новости
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в октябре выросло почти в полтора раза Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в октябре выросло почти в полтора раза Второй подрядчик не справился со сроками сдачи ФОКа в Медвежьегорске Второй подрядчик не справился со сроками сдачи ФОКа в Медвежьегорске В РПЦ призвали упростить получение гражданства России для потомков русских эмигрантов В РПЦ призвали упростить получение гражданства России для потомков русских эмигрантов
Комментарии
Недвижимость , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение