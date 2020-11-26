Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

В Белоруссии обвалился рынок жилья

Lenta.ru
6 часов назад
В октябре 2020-го в Минске заключили на 55 процентов меньше сделок на рынке недвижимости, чем год назад. Показатель продаж стал худшим за 13 лет, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Белоруссии.
В Белоруссии обвалился рынок жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, за прошлый месяц в белорусской столице было совершено 598 сделок купли-продажи. Это на 18 процентов меньше, чем за сентябрь 2020-го. В последний раз жилье так плохо продавалось только в 2011 году, в то время как в 2012-2019 годах ежемесячно в городе заключалось свыше тысячи сделок.
Хуже всего реализуются квартиры в новостройках — их доля в общем объеме продаж обвалилась до 10 процентов. Самое дорогое жилье традиционно предлагается в центре Минска — 1,42 тысячи долларов (107 тысяч российских рублей) за квадратный метр. Самым дешевым районом белорусской столицы признан Заводской, где «квадрат» стоит 1,14 тысячи долларов (86 тысяч рублей).
Белорусский экономист Ярослав Романчук объясняет обвал продаж жилья углублением рецессии, начавшейся еще в конце 2019 года.
«Во-вторых, обнулилось доверие между Лукашенко, обществом и бизнесом. В-третьих, белорусская молодежь массово уезжает за границу, не желая оставаться в такой стране, соответственно им квартиры не нужны», — пояснил он изданию.
В конце октября МВД Белоруссии заявило о праве силовиков врываться в квартиры граждан. В стране четвертый месяц проходят массовые акции протеста. Они начались в августе, после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители