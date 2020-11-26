В Белоруссии обвалился рынок жилья

По данным ведомства, за прошлый месяц в белорусской столице было совершено 598 сделок купли-продажи. Это на 18 процентов меньше, чем за сентябрь 2020-го. В последний раз жилье так плохо продавалось только в 2011 году, в то время как в 2012-2019 годах ежемесячно в городе заключалось свыше тысячи сделок.
Хуже всего реализуются квартиры в новостройках — их доля в общем объеме продаж обвалилась до 10 процентов. Самое дорогое жилье традиционно предлагается в центре Минска — 1,42 тысячи долларов (107 тысяч российских рублей) за квадратный метр. Самым дешевым районом белорусской столицы признан Заводской, где «квадрат» стоит 1,14 тысячи долларов (86 тысяч рублей).