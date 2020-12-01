В Москве предложили ввести закон для риелторов

Ранее глава комитета по развитию рынка недвижимости столичного отделения "Деловой России" Анна Лупашко обратилась к Ефимову с предложением принять городской закон о риелторской деятельности. По ее мнению, необходимо определить требования, предъявляемые к риелторам, и закрепить их ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг. В "Деловой России" эту идею аргументируют тем, что число мошеннических сделок на рынке растет, а бюджет города недополучает налоги. По подсчетам организации, в Москве минимум 50% операций с квартирами на вторичном рынке могут совершаться "черными маклерами", через их руки ежегодно проходит жилье совокупной стоимостью 300 миллиардов рублей.

По словам Ефимова, наличие отдельного законодательного регулирования отрасли, в части защиты прав получателей услуг, — это всегда хорошо. Недвижимость — это самая важная для человека собственность, и из-за высокой стоимости, она, к сожалению, достаточно привлекательна для мошенников, отметил он.