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Властям Москвы предложили ввести закон для риелторов 

Прайм и ещё 2 38 минут назад
В Москве предложили ввести закон для риелторов
Фото: РИА Новости
Власти Москвы оценивают целесообразность инициативы общественной организации "Деловая Россия" по принятию городского закона о риелторской деятельности, сообщил РИА Недвижимость заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ранее глава комитета по развитию рынка недвижимости столичного отделения "Деловой России" Анна Лупашко обратилась к Ефимову с предложением принять городской закон о риелторской деятельности. По ее мнению, необходимо определить требования, предъявляемые к риелторам, и закрепить их ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг. В "Деловой России" эту идею аргументируют тем, что число мошеннических сделок на рынке растет, а бюджет города недополучает налоги. По подсчетам организации, в Москве минимум 50% операций с квартирами на вторичном рынке могут совершаться "черными маклерами", через их руки ежегодно проходит жилье совокупной стоимостью 300 миллиардов рублей.
По словам Ефимова, наличие отдельного законодательного регулирования отрасли, в части защиты прав получателей услуг, — это всегда хорошо. Недвижимость — это самая важная для человека собственность, и из-за высокой стоимости, она, к сожалению, достаточно привлекательна для мошенников, отметил он.

"Отдельное регулирование позволит сделать эту сферу услуг более понятной и безопасной для потребителя. Сейчас мы оцениваем целесообразность предложенных "Деловой Россией" мер", — сказал заммэра.

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Комментарии
Недвижимость , Владимир Ефимов , Анна Лупашко , Правительство Москвы , Деловая Россия , РИА Новости
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