Пенсионерка оставила соседям в наследство 6 млн евро

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Скончавшейся Ренате Ведель был 81 год. В последнее время она жила в доме престарелых во Франкфурте.

Жители одной из немецких общин унаследовали имущество и более шести миллионов евро после смерти соседки.

«Сначала я думал, что это просто невозможно. Думал, возможно, запятую где-то пропустили», — приводит CNN слова бургомистра коммуны.

Согласно завещанию, община обязана использовать наследство для улучшения инфраструктуры. Жители хотят потратить деньги на велосипедные дорожки, детский сад, открытый бассейн и общественный транспорт.

Скончавшейся Ренате Ведель был 81 год. В последнее время она жила в доме престарелых во Франкфурте.