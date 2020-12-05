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Пенсионерка из Германии оставила соседям в наследство 6 миллионов евро 

ТК «Звезда» 1 час назад
Пенсионерка оставила соседям в наследство 6 млн евро
Фото: ТАСС
Скончавшейся Ренате Ведель был 81 год. В последнее время она жила в доме престарелых во Франкфурте.
Жители одной из немецких общин унаследовали имущество и более шести миллионов евро после смерти соседки.

«Сначала я думал, что это просто невозможно. Думал, возможно, запятую где-то пропустили», — приводит CNN слова бургомистра коммуны.

Согласно завещанию, община обязана использовать наследство для улучшения инфраструктуры. Жители хотят потратить деньги на велосипедные дорожки, детский сад, открытый бассейн и общественный транспорт.
Скончавшейся Ренате Ведель был 81 год. В последнее время она жила в доме престарелых во Франкфурте.
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