Многодетным семьям готовят новую льготу по ипотеке

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий для многодетных семей возможности по использованию ипотечных льгот. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документом предусмотрено, что 450 тысяч рублей, которые государство выделяет на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, можно будет получить не только на новый дом, но и на строящийся. И даже на тот, что семья планирует построить сама, а не покупать у кого-либо. Ранее средства от государства поступали только при покупке уже построенного жилья.
Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи. То есть речь о случаях, когда семья живет в коммунальной квартире и берет ипотеку на то, чтобы выкупить чужую долю.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года. Изначально программа, которая начала действовать в апреле, была рассчитана на срок до 1 ноября.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых могут продлить и после 1 июля 2021 года. По словам вице-премьера, уже 250 тысяч человек, среди которых в основном семьи, получили такую ипотеку — по программе привлечено порядка 650 миллиардов рублей.