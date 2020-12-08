Многодетным семьям готовят новую льготу по ипотеке

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий для многодетных семей возможности по использованию ипотечных льгот. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Документом предусмотрено, что 450 тысяч рублей, которые государство выделяет на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, можно будет получить не только на новый дом, но и на строящийся. И даже на тот, что семья планирует построить сама, а не покупать у кого-либо. Ранее средства от государства поступали только при покупке уже построенного жилья.

Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи. То есть речь о случаях, когда семья живет в коммунальной квартире и берет ипотеку на то, чтобы выкупить чужую долю.