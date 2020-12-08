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Многодетные семьи смогут получить по 450 тысяч на строительство домов 

Парламентская газета 25 минут назад
Многодетным семьям готовят новую льготу по ипотеке
Фото: ТАСС
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий для многодетных семей возможности по использованию ипотечных льгот. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документом предусмотрено, что 450 тысяч рублей, которые государство выделяет на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, можно будет получить не только на новый дом, но и на строящийся. И даже на тот, что семья планирует построить сама, а не покупать у кого-либо. Ранее средства от государства поступали только при покупке уже построенного жилья.
Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жилье полностью перейдет в собственность семьи. То есть речь о случаях, когда семья живет в коммунальной квартире и берет ипотеку на то, чтобы выкупить чужую долю.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года. Изначально программа, которая начала действовать в апреле, была рассчитана на срок до 1 ноября.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых могут продлить и после 1 июля 2021 года. По словам вице-премьера, уже 250 тысяч человек, среди которых в основном семьи, получили такую ипотеку — по программе привлечено порядка 650 миллиардов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Марат Хуснуллин , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ , Парламентская газета
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