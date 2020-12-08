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В России растут цены на новогоднюю аренду квартир 

ТАСС и ещё 3 45 минут назад
В России растут цены на новогоднюю аренду квартир
Фото: ТАСС
Ограничения из-за пандемии смягчили, но не остановили рост цен на посуточную аренду квартир в новогодние праздники, в Москве они увеличились в 2020 году на 25%, Санкт-Петербурге — на 37% в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Цены на посуточные квартиры, если исключить самые элитные предложения, по сравнению с прошлым годом выросли в Москве и Сочи на 25%, в Санкт-Петербурге — на 37%, в Крыму — на 18%. Если бы не ограничения на массовые мероприятия, запрет банкетов в ресторанах, закрытие театров и музеев, ставки аренды могли бы подскочить еще больше", — сказал эксперт.

Так, согласно данным федерального портала "Мир квартир", в отдаленных районах Москвы цены на аренду в новогодние праздники начинаются от 3,5 тыс. рублей в сутки, ближе к центру — от 5-6 тыс. рублей. Самые дорогие предложения, до 40 тыс. рублей за новогоднюю ночь, — в видовых апартаментах ММДЦ "Москва-Сити". В Санкт-Петербурге снять квартиру на окраинах в праздники можно за сумму от 2 тыс. рублей в сутки, в центре — от 3 тыс. рублей. Самые дорогие предложения — на Каменном острове, где жилье на Новый год может сдаваться за 35 тыс. рублей в сутки.
В Симферополе и Севастополе "однушка" в праздничную ночь обойдется в сумму от 2-2,5 тыс. рублей в сутки. В Гурзуфе маленькие студии стоят от 9 тыс. рублей. В отдаленных районах Сочи можно найти жилье за 1,5 тыс. рублей за ночь, в центре — от 2,5 тыс. рублей, на курорте Красная Поляна цены начинаются от 5 тыс. рублей и достигают 20 тыс. рублей в праздничную ночь.
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