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Без первого взноса: россиянам хотят упростить покупку квартиры 

Deita.ru 21 минуту назад
Россиянам хотят упростить покупку квартиры
Фото: ТАСС
В России хотят создать специальную программу для жилищных накоплений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «360tv».
Её целью станет помощь россиянам, которые могут обслуживать ипотечный кредит, но не могут накопить на первоначальный взнос по жилищному кредиту.
За появление такой программы высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседании верхней палаты парламента по развитию российского финансового рынка. По её словам, появление система жилищных сбережений расширит долю россиян, которые смогут позволить себе приобрести жильё в ипотеку.
В свою очередь, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подобная мера уже готовится. Предполагается, что, когда человек будет накапливать деньги на первоначальный взнос, условия будущего ипотечного займа для него уже будут зафиксированы.
Ранее эксперты рынка недвижимости предупредили россиян, что в 2021 году цены на недвижимость в стране могут вырасти на 10-12%.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Валентина Матвиенко , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России , РИА "Дейта" , Телеканал "360° Подмосковье"
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