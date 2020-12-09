Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.83
89.75
89.38
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
91.09
Индексы и котировки Brent
49.26
–0.20 Золото
1856.99
–0.11 РТС
1364.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.2119
+0.0226
24.11
1.1892
06.12
27.11
13.11

Средний чек однокомнатной квартиры в Москве беспрецедентно вырос 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Средний чек однокомнатной квартиры в Москве вырос
Фото: ТАСС
В 2020 году на вторичном рынке жилья в Москве произошел взрыв спроса из-за внешних экономических и эпидемиологических факторов. Это в свою очередь привело к удорожанию всех объектов. Средний чек однокомнатной квартиры в городе еще в августе составлял 6,5 миллиона рублей, а в октябре уже превысил 9,1 миллиона, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, если весной и до июля резкого колебания цен на «вторичку» не было, то в августе они выросли на 2 процента по всем округам по сравнению с февралем. До конца года этот тренд сохранялся, и прирост стал цепным — на 3 процента в каждом месяце. «Однушки» в период с августа по октябрь стали в среднем почти на 3 миллиона дороже (речь о суммах проведенных сделок). На это повлияло уменьшение числа сделок в сегменте квартир стоимостью 6-9 миллионов рублей и общий рост цен.
По данным «МИЭЛЬ», беспрецедентное число покупок московской «вторички» в уходящем году совершили приезжие из других российских регионов.

«Спрос со стороны таких покупателей вырос на 20 процентов. В отличие от прошлых лет, когда интерес к столичным квартирам проявляли жители Сибири, в этом году активизировались покупатели из центральных округов — Тверской, Смоленской и других областей. В первую очередь они покупают жилье для себя, на втором месте — инвестиции в будущее», — указывают эксперты.

Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Против этой идеи тут же выступил один из крупнейших игроков рынка жилищного кредитования — ВТБ. В банке отметили, что расширение программы может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость.
Видео дня. Россияне сократили число покупок ювелирных изделий
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Песков отреагировал на кражу оборудования с самолета «Судного дня» Песков отреагировал на кражу оборудования с самолета «Судного дня»
Комментарии
Недвижимость , Валентина Матвиенко , Миэль , Банк ВТБ , Совет Федерации , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение