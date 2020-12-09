Средний чек однокомнатной квартиры в Москве вырос

В 2020 году на вторичном рынке жилья в Москве произошел взрыв спроса из-за внешних экономических и эпидемиологических факторов. Это в свою очередь привело к удорожанию всех объектов. Средний чек однокомнатной квартиры в городе еще в августе составлял 6,5 миллиона рублей, а в октябре уже превысил 9,1 миллиона, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ» , поступивших в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают риелторы, если весной и до июля резкого колебания цен на «вторичку» не было, то в августе они выросли на 2 процента по всем округам по сравнению с февралем. До конца года этот тренд сохранялся, и прирост стал цепным — на 3 процента в каждом месяце. «Однушки» в период с августа по октябрь стали в среднем почти на 3 миллиона дороже (речь о суммах проведенных сделок). На это повлияло уменьшение числа сделок в сегменте квартир стоимостью 6-9 миллионов рублей и общий рост цен.

По данным «МИЭЛЬ», беспрецедентное число покупок московской «вторички» в уходящем году совершили приезжие из других российских регионов.

«Спрос со стороны таких покупателей вырос на 20 процентов. В отличие от прошлых лет, когда интерес к столичным квартирам проявляли жители Сибири, в этом году активизировались покупатели из центральных округов — Тверской, Смоленской и других областей. В первую очередь они покупают жилье для себя, на втором месте — инвестиции в будущее», — указывают эксперты.