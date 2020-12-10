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Россиян предупредили о «колоссальной бомбе» 

Инвест-Форсайт 1 час назад
Российская экономика может столкнуться в ближайшем будущем с новым серьезным вызовом — президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган именует его «колоссальной бомбой».
Именно таким эффектом рискуют обернуться для рынка сниженные ставки по ипотеке, спрогнозировал он в ходе конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. В новой нормальности».
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Безусловно, после снижения ипотечные ставки приблизились к относительно цивилизованным, и в случае отсутствия жилья действительно появилась возможность его приобрести. Однако многие восприняли это как возможность альтернативных инвестиций, не учитывая низкой доходности от сдачи недвижимости в аренду и, главное, ее рублевый характер.

«Наши люди инфантильны, они нахватали квартир, пользуясь дешевой ипотекой», — поясняет эксперт.

Но ипотечный кредит нужно обслуживать, и довольно долго; не факт, что такая возможность у людей останется.

«Боюсь, что в ближайшие годы создастся ситуация, когда произойдет массовый выброс квартир на рынок, люди просто не смогут обслуживать свои долги», — говорит Евгений Коган.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в России в апреле 2020 года, сроки действия программы пока продлены до июля 2021 года. В ноябре 2020 года программу льготной ипотеки призывала своевременно свернуть глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Комментарии 3
Недвижимость , Видео , Эльвира Набиуллина , Евгений Коган , Центральный банк России
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