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Россиян предупредили о скором росте цен на жильё 

Deita.ru 29 минут назад
Россиян предупредили о росте цен на жилье
Фото: deita.ru
Средний квадратный метр жилой недвижимости в России может вырасти до 49 тысяч рублей уже в следующем году, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия". Таким прогнозом поделились чиновники из Минстроя России.
По расчётам ведомства, цена одного квадрата в 2021 году в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению с концом года текущего. При этом, самый большой рост ожидается в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа. Здесь данный показатель должен вырасти в среднем от 8 тысяч до 9,5 тысяч рублей. Примечательно, что, по расчётам чиновников, подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном регионе России — Бурятии. Там он должен подешеветь с 78,18 до 61,26 тысяч рублей.
Вместе с тем, отечественные застройщики считают, что вырастет в цене гораздо больше, чем этого ждут в профильном министерстве. По расчётам участников рынка, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Объясняется это тем, что в России в 2021 году продолжит действовать государственная программа льготной ипотеки всего под 6,5% годовых.
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Недвижимость , Минстрой , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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