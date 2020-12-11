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«Горе-ипотечники»: почему Россию ждет волна банкротств 

Газета.Ru 5 часов назад
«Горе-ипотечники»: почему Россию ждет волна банкротств
Фото: depositphotos.com
Следующий год может начаться с волны банкротств — количество потенциальных банкротов-физлиц за год увеличилось на 25%, сообщают в ОКБ. Эксперты согласны, что роста банкротств в 2021 году не избежать. Не последнюю роль в этом процессе играет ипотека.
Количество потенциальных банкротов-физлиц — граждан, у которых просроченная на 90 и более дней задолженность перед банками превышает 500 тыс. рублей — за год увеличилось на 25%, сообщили в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). В октябре общее количество таких должников достигло 1,12 млн человек.

«Число граждан, которые потенциально могут претендовать на банкротство, значительно увеличилось после первой волны коронавируса, но в последние месяцы вышло на плато», — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Он отметил, что эффект от второй волны коронавируса можно будет увидеть лишь в начале 2021 года. Но в этот раз карантинные меры мягче, а банки уже адаптировали собственные программы реструктуризации кредитов, поэтому есть надежда на то, что этот эффект будет не таким сильным, как от первой волны, считает Александрович.
Ситуация с ростом банкротств физических лиц была ожидаема. Еще в самом начале пандемии, весной, число банкротов среди россиян серьезно выросла, говорит председатель правления коммерческого банка «ФинТех» Татьяна Федорцова. По ее словам, снижение доходов стало для многих заемщиков неожиданностью, что и повлияло на статистику. Федорцова отмечает, что услуга реструктуризации долга стала крайне востребованной среди заемщиков, и банки в этом вопросе, как правило, идут навстречу клиентам и стараются рассмотреть такую возможность.

«Сейчас россияне стали очень тщательно оценивать свои возможности по выплате кредита. Есть процент тех, кто отказывается от займов, так как не уверены в стабильности ситуации с личными финансами в ближайшей перспективе», — добавляет эксперт.

Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков отмечает, что статус банкротов в основном получают граждане со «старыми» долгами, которые кредиторы признали безнадежными еще несколько лет назад, однако рынок личных банкротства поступательно увеличивается из года в год, и в 2021 году однозначно будет прирост.
В контексте банкротств нужно напомнить, что в прошлом месяце вышел срок моратория на арест имущества, то есть, конфискационная машина постепенно начинает работать на полную мощность, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он предупреждает, что скоро стоит ожидать волны банкротств, которая равномерно растянется на весь будущий год.
По мнению эксперта, непосредственно количество людей с большими суммами просрочек уменьшаться не будет.

«После банкротств и реструктуризаций одних должников им на смену придут горе-ипотечники, оформлявшие потребительские кредиты для того, чтобы внести первоначальный взнос. И вот здесь уже начнутся более серьезные проблемы», — говорит Кричевский.

Он также считает интересным, что фактически вся нагрузка по залоговому имуществу ляжет на банки, поскольку застройщик в любом случае получит свои деньги с эскроу-счетов после завершения строительства. Эксперт уверен, что механизм банкротства ипотечников определенно стоит дорабатывать и рассматривать шире, потому что отдавая залог, должники все равно будут вынуждены выплатить приличную сумму банку.

«Нормальное количество банкротств физических лиц в идеальном мире — это ноль. В российской действительности не стоит ждать возвращения даже к показателям прошлого года по одной простой причине — со следующего года заработает механизм упрощенной процедуры банкротства, который распространяется на долги от 50 до 500 тыс. рублей», — предупреждает Алексей Кричевский.

По прогнозу Юрия Курдякова, по итогам 2020 года количество банкротств достигнет 100 тыс., что больше показателя предыдущего года на 44%. При этом он отмечает, что резкого и аномального роста граждан, которые будут выходить на просрочку и в перспективе смогут подать на процедуру банкротства, в «Юником24» не ожидают. Эксперт считает, что меры поддержки заемщиков справились со своей главной задачей и помогли избежать волны дефолтов — по данным ЦБ, около 80% заемщиков, ушедших на кредитные каникулы, возобновили платежи.
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