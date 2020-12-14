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Назван город-лидер по востребованности ипотеки в России 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Уфа стала лидером по востребованности ипотеки
Фото: РИА Новости
Уфа возглавила рейтинг российских городов с наибольшей долей ипотечных сделок на рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
Как рассказала эксперт, по итогам 11 месяцев 2020 года в Уфе доля сделок с привлечением заемных средств при покупке жилья составила почти 63 процента. Второй по уровню востребованности ипотеки названа Казань — там свыше 61 процента сделок — ипотечные. Тройку лидеров замыкает Омск с показателем 59,5 процента.
Далее в списке идут (в порядке убывания доли ипотечных продаж) Челябинск, Пермь, Красноярск, Самара, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург. Москва оказалась на 16 месте рейтинга с показателем менее 31 процента.
Ранее в декабре вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спроса на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предрек эксперт.
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Недвижимость , Олег Самойлов
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