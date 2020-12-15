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Россиян предостерегли от рискованной ипотеки 

Лера Букина 36 минут назад
Россиян предостерегли от рискованной ипотеки
Фото: ТАСС
Консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ и эксперт Национального центра финансовой грамотности Светлана Кислицына порекомендовала гражданам производить оценку своей «кредитной нагрузки» перед тем, как брать ипотеку. По ее мнению, сумма платежей по всем кредитам в месяц, которая разделена на ежемесячный доход, не должна превышать 30%, пишет «Прайм» со ссылкой на News.ru.
Эксперт уточнила, что на фоне ограничения действия программы льготной ипотеки у граждан со средним уровнем дохода отсутствует возможность создавать достаточные для первоначального взноса накопления. В связи с этим растет число людей, которые оформляют потребительский кредит для первоначального взноса.
Кислицына считает, что самая разумная идея — отложить приобретение жилья до лучших времен, когда будет собрана необходимая сумма для первого взноса. Она отмечает, что брать на себя ипотеку, когда нет на это возможностей, рискованно.
Специалист посоветовала формировать накопления, откладывая «лишние» денежные средства. Так, по ее словам, можно будет обезопасить себя от просрочки платежей при потере работы или утрате трудоспособности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что общий объем выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2020 году может впервые в истории превысить сумму в 4 триллиона рублей. Об этом заявили в ВТБ. Регионы-лидеры по выдаче ипотечных кредитов — Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Новосибирская область и Свердловская область.
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Недвижимость , Банк ВТБ , Минфин
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