Ипотеку в Москве начали брать студенты 

Кредиты на приобретение жилья в Москве начали брать люди студенческого возраста: осенью 2020-го возраст самого молодого заемщика составил 21 год, следует из материалов агентства «Миэль», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, самый молодой ипотечник купил в столице однокомнатную квартиру стоимостью 7,7 миллиона рублей. Из них 5,7 миллиона рублей — заемные средства. Кредит мужчине выдали под 7,6 процента годовых.

В целом за последние три месяца доля заемщиков в возрасте от 21 до 24 лет в Москве составила почти 5 процентов. Порядка 11,5 процента ипотечников — 25-29-летние, на долю 30-39-летних пришлось 45 процентов выданных кредитов, на 40-49-летних — почти четверть. Люди старше 50 лет оформили 14 процентов ипотечных кредитов.

Большинство (55 процентов) московских заемщиков — женщины, выяснили специалисты. Гендерное соотношение ипотечников практически не менялось в течение 2020 года.

«В этом году ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке достигали своих минимальных показателей, — отмечают в «Миэль». — Этому способствовала низкая ключевая ставка ЦБ. В результате на покупку жилья в 2020-м решились те, кто планировал это лишь в некой перспективе, но не захотели упустить шанс. Поэтому среди заемщиков много молодых людей, только окончивших вузы, и молодых семей».