В Москве упали продажи квартир

В ноябре 2020-го в Москве на вторичном рынке жилья зарегистрировали около 17 тысяч сделок. По сравнению с показателем предыдущего месяца продажи неновых квартир в городе обвалились на 7 процентов, следует из материалов столичного управления Росреестра , поступивших в редакцию «Ленты.ру»

По данным регистраторов, всего с начала года в столице было проведено 128,8 тысячи сделок с «вторичкой» — против 129,85 тысячи за тот же период 2019-го. В Росреестре при этом отмечают, что активность на московском рынке жилья остается крайне высокой.

«В Москве по итогам ноября зарегистрировано более 17 тысяч переходов прав на вторичном рынке жилья — за исключением рекордного октября, когда было оформлено 18,4 тысячи таких договоров, это наивысший в текущем году показатель, — указывают эксперты. — Есть большая вероятность, что 2020 год превысит прошлый по объему регистраций "вторички"».