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В Москве обвалились продажи квартир 

Lenta.ru 6 часов назад
В Москве упали продажи квартир
Фото: ТАСС
В ноябре 2020-го в Москве на вторичном рынке жилья зарегистрировали около 17 тысяч сделок. По сравнению с показателем предыдущего месяца продажи неновых квартир в городе обвалились на 7 процентов, следует из материалов столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным регистраторов, всего с начала года в столице было проведено 128,8 тысячи сделок с «вторичкой» — против 129,85 тысячи за тот же период 2019-го. В Росреестре при этом отмечают, что активность на московском рынке жилья остается крайне высокой.

«В Москве по итогам ноября зарегистрировано более 17 тысяч переходов прав на вторичном рынке жилья — за исключением рекордного октября, когда было оформлено 18,4 тысячи таких договоров, это наивысший в текущем году показатель, — указывают эксперты. — Есть большая вероятность, что 2020 год превысит прошлый по объему регистраций "вторички"».

В 2020 году на вторичном рынке жилья в Москве произошел взрыв спроса из-за внешних экономических и эпидемиологических факторов. Это в свою очередь привело к удорожанию всех объектов. Средний чек однокомнатной квартиры в городе еще в августе составлял 6,5 миллиона рублей, а в октябре уже превысил 9,1 миллиона.
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Недвижимость , Росреестр , Lenta.ru
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