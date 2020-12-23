Эксперт предсказал новый виток приватизации в России

Доли государства в госкомпаниях, госкорпорациях и госбанках в скором времени будут приватизированы, заявил на своей странице в Facebook экономический обозреватель Юрий Пронько . По его словам, в результате в России будет выстроена «латиноамериканская система».

Грядущее попадание государственных акций в частные руки эксперт назвал «большой приватизацией». Ее наступление «в обозримой перспективе» не вызывает у Пронько никаких сомнений.

Он заявил, что «огосударствление» изначально предполагало новое перераспределение долей в ключевых секторах экономики.

«Вопрос — у кого есть деньги? Правильно, у банкстеров. Они уже сейчас контролируют целые сегменты и этот фактор будет только усиливаться», — написал обозреватель (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В результате, подчеркнул экономист, в России будет выстроена система, как в латиноамериканских странах: когда в руках небольшой группы людей сконцентрированы огромные ресурсы, а массы живут на мизерный доход при этом с огромными долгами.

Пронько, однако, отметил, что выход из этой ситуации есть. По его словам, необходимо дать право рядовым гражданам приобрести акции госкомпаний, сформировав таким образом институт массового миноритарного акционера.

«Была бы политическая воля сделать российских граждан собственниками», — добавил аналитик.