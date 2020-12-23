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В России предсказали новый виток приватизации 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Эксперт предсказал новый виток приватизации в России
Фото: РИА Новости
Доли государства в госкомпаниях, госкорпорациях и госбанках в скором времени будут приватизированы, заявил на своей странице в Facebook экономический обозреватель Юрий Пронько. По его словам, в результате в России будет выстроена «латиноамериканская система».
Грядущее попадание государственных акций в частные руки эксперт назвал «большой приватизацией». Ее наступление «в обозримой перспективе» не вызывает у Пронько никаких сомнений.
Он заявил, что «огосударствление» изначально предполагало новое перераспределение долей в ключевых секторах экономики.

«Вопрос — у кого есть деньги? Правильно, у банкстеров. Они уже сейчас контролируют целые сегменты и этот фактор будет только усиливаться», — написал обозреватель (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В результате, подчеркнул экономист, в России будет выстроена система, как в латиноамериканских странах: когда в руках небольшой группы людей сконцентрированы огромные ресурсы, а массы живут на мизерный доход при этом с огромными долгами.
Пронько, однако, отметил, что выход из этой ситуации есть. По его словам, необходимо дать право рядовым гражданам приобрести акции госкомпаний, сформировав таким образом институт массового миноритарного акционера.

«Была бы политическая воля сделать российских граждан собственниками», — добавил аналитик.

О возможной новой приватизации, как сообщал «Рамблер», стало известно еще в конце 2019 года. После прошедшего в Лондоне инвестиционного форума Московской биржи и «Ренессанс Капитала» вышел отчет, в котором сказано, что Минфин РФ выступает за сокращение доли государства до 50% во всех компаниях, кроме оборонных, в некоторых — до 25% или даже нуля.
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Комментарии
Недвижимость , Экономика , Юрий Пронько , Московская биржа , Минфин
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