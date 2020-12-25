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Ценам на аренду жилья в России спрогнозировали рост 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперты: цены на аренду жилья вырастут на 10%
Фото: ТАСС
В крупных городах России в 2021 году может произойти рост цен на аренду жилья на 10%, в Москве — на 15%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
Так, генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын заявил, что после окончания самоизоляции спрос на съёмное жилье вернулся, и осенью можно было наблюдать рост цен. По мнению Галицына, в 2021 году ставки будут повышаться, обгоняя инфляцию. Прирост, по его словам, может достичь 15% в Москве и около 8–10% в крупных региональных центрах.
Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина прогнозирует рост арендной ставки в 2021 на 6–7%.
Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский считает, что в Москве и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург цены взлетят на 10–15%, если не будет новых потрясений в экономике.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованное повышение стоимости жилья. В противном случае, отсутствие реакции может подорвать усилия правительства в отношении обеспечения россиян доступным жильем, считает глава государства.
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Недвижимость , Владимир Путин , ЦИАН , газета "Известия"
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