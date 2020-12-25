«Галс» продал штаб-квартиру Mail.ru Group

"Галс" продал башню "А" бизнес-центра SkyLight на Ленинградском проспекте в Москве, в котором располагается головной офис Mail.ru Group

Как сообщила компания "Галс", ее структура "Галс управление активами" завершила сделку по продаже башни "А" бизнес-центра SkyLight общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Сумму сделки и покупателя компания не разглашает.

Офисное здание класса "А", расположенное на Ленинградском проспекте в районе метро "Аэропорт", — одно из двух зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых зданий ("А" и "Б") общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Башня "А" полностью сдана в аренду Mail.ru Group до апреля 2026 года.