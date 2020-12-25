«Галс» продал штаб-квартиру Mail.ru Group

"Галс" продал башню "А" бизнес-центра SkyLight на Ленинградском проспекте в Москве, в котором располагается головной офис Mail.ru Group.
Как сообщила компания "Галс", ее структура "Галс управление активами" завершила сделку по продаже башни "А" бизнес-центра SkyLight общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Сумму сделки и покупателя компания не разглашает.
Офисное здание класса "А", расположенное на Ленинградском проспекте в районе метро "Аэропорт", — одно из двух зеркально расположенных по отношению друг к другу 27-этажных независимых зданий ("А" и "Б") общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Башня "А" полностью сдана в аренду Mail.ru Group до апреля 2026 года.
Группа "Галс" образована летом 2020 года в ходе реструктуризации бизнеса компании "Галс-девелопмент". На основе активов компании был создан закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Девелоперские активы" под управлением компании "ВТБ капитал пенсионный резерв". "Галс-девелопмент" была образована как девелоперская "дочка" АФК "Система" — "Система-галс". В 2009 году компания перешла под контроль ВТБ и сменила название. Сейчас "Галс-девелопмент" — девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Его основным акционером остается банк ВТБ.