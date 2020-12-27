Россияне начали скупать пустующие особняки в Англии 

Россияне начали скупать пустующие элитные особняки в Англии, хозяева которых из-за пандемии стали переселяться ближе к природе. В результате на рынке оказалось много объектов в черте города (в основном Лондона) стоимостью от 10 миллионов фунтов стерлингов (примерно от миллиарда рублей). Об этом говорится в материале международной группы компаний BARNES, поступившем в распоряжение «Ленты.ру»

Остается интерес и к строящимся объектам. Большинство клиентов выбирают объекты с помощью брокеров и юристов, поскольку хорошее предложение найти трудно, а многие нюансы не озвучивают вслух. Риелторы подчеркивают, что чем моложе покупатель, тем больше он заинтересован в хорошей транспортной доступности и престижной локации, а чем старше, тем больше он интересуется историей особняка.

Высокий спрос на британскую недвижимость эксперты связывают с нестабильностью российской валюты, а также получением вида на жительство (ВНЖ). Инвестиции в акции, облигации и недвижимость в размере от двух миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов рублей) позволяют получить его сразу, а претендовать на ПМЖ можно будет уже через пять лет.

Цены на британское жилье выросли в ноябре 2020 года на 0,9 процента по сравнению с октябрем. Данный показатель стал самым высоким за шесть лет. С января по ноябрь текущего года спрос вырос на 51,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.