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Россияне начали скупать пустующие особняки в Англии 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне начали скупать пустующие особняки в Англии
Фото: globallookpress.com
Россияне начали скупать пустующие элитные особняки в Англии, хозяева которых из-за пандемии стали переселяться ближе к природе. В результате на рынке оказалось много объектов в черте города (в основном Лондона) стоимостью от 10 миллионов фунтов стерлингов (примерно от миллиарда рублей). Об этом говорится в материале международной группы компаний BARNES, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Остается интерес и к строящимся объектам. Большинство клиентов выбирают объекты с помощью брокеров и юристов, поскольку хорошее предложение найти трудно, а многие нюансы не озвучивают вслух. Риелторы подчеркивают, что чем моложе покупатель, тем больше он заинтересован в хорошей транспортной доступности и престижной локации, а чем старше, тем больше он интересуется историей особняка.
Высокий спрос на британскую недвижимость эксперты связывают с нестабильностью российской валюты, а также получением вида на жительство (ВНЖ). Инвестиции в акции, облигации и недвижимость в размере от двух миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов рублей) позволяют получить его сразу, а претендовать на ПМЖ можно будет уже через пять лет.
Цены на британское жилье выросли в ноябре 2020 года на 0,9 процента по сравнению с октябрем. Данный показатель стал самым высоким за шесть лет. С января по ноябрь текущего года спрос вырос на 51,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
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Недвижимость , Lenta.ru
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