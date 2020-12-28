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Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Цены на вторичные квартиры в РФ установили рекорд роста
Фото: ТАСС
Цены на вторичном рынке жилья выросли за год на 9%, сообщает портал "Мир квартир".
Самый большой годовой прирост показали Омск, где цена квадратного метра поднялась на 20,3%, Чита (+19,7%), Череповец (+17,7%), Иркутск (+16,7%) и Белгород (+15,2%). Снизились цены только в Ленинградской области (-2,7%), Владикавказе (-2,4%) и Архангельске (-2%). Не изменились цены на жилье в Нижнем Тагиле.
В Москве годовой рост квадратного метра составил 10,7% — он подорожал до 249,5 тысячи рублей. Средняя столичная квартира на вторичном рынке стоит 14,4 млн рублей (+8,2%). В Московской области "квадрат" прибавил 6,5% (подорожал до 92,3 тысячи рублей), а средняя цена квартиры поднялась на 3,7% — до 5,2 млн рублей. В Санкт-Петербурге цены на квадратный метр выросли на 8% (до 138 тысяч рублей), цена квартиры — на 4,7% (до 9,2 млн рублей).
В среднем по всем 70 исследованным городам и регионам средняя цена квадратного метра сейчас — 69,3 тысячи рублей (+8,9% за год), средняя цена квартиры — 4 млн рублей (+10,3%).

"Стоимость недвижимости на вторичном рынке следует за ценами на "первичке", а поскольку последняя сильно подорожала в этом году, то и здесь произошел существенный рост — можно сказать, самый большой за всю историю наших наблюдений", — отмечает гендиректор портала Павел Луценко.

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