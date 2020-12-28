С января 2021 года для владельцев частных домов в России вступают в силу новые запреты, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности. Их агентству «Прайм» назвала адвокат юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова.

По словам Любимовой, проживающим в индивидуальных домах будет запрещено разводить огонь, в том числе для сжигания мусора и листьев. Также запретят устраивать свалки горючих отходов в местах общего пользования, прилегающих к жилым домам.

«Устанавливается запрет разводить костры для приготовления пищи, — добавила юрист. — Манипуляции с огнем можно будет проводить только в специально отведенных для этого местах».

Эксперт сообщила, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере до 2 тысяч рублей (для физических лиц). В случае возникновения пожара эта сумма возрастет до 5 тысяч рублей.

Любимова отметила, что ужесточение правил пожарной безопасности пойдет на пользу гражданам — уменьшится число возгораний. Но при этом могут возникнуть проблемы с контролем за соблюдением новых норм — инспекторы пожарной охраны вряд ли станут патрулировать участки, прилегающие к частным домам.