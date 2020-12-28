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Названы новые запреты для проживающих в частных домах россиян 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
С января 2021 года для владельцев частных домов в России вступают в силу новые запреты, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности. Их агентству «Прайм» назвала адвокат юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова.
По словам Любимовой, проживающим в индивидуальных домах будет запрещено разводить огонь, в том числе для сжигания мусора и листьев. Также запретят устраивать свалки горючих отходов в местах общего пользования, прилегающих к жилым домам.

«Устанавливается запрет разводить костры для приготовления пищи, — добавила юрист. — Манипуляции с огнем можно будет проводить только в специально отведенных для этого местах».

Эксперт сообщила, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере до 2 тысяч рублей (для физических лиц). В случае возникновения пожара эта сумма возрастет до 5 тысяч рублей.
Любимова отметила, что ужесточение правил пожарной безопасности пойдет на пользу гражданам — уменьшится число возгораний. Но при этом могут возникнуть проблемы с контролем за соблюдением новых норм — инспекторы пожарной охраны вряд ли станут патрулировать участки, прилегающие к частным домам.
Ранее в декабре россиянам напомнили о штрафах из-за празднования Нового года. Шум в ночное время не должен превышать спокойную речь человека. За несоблюдение требований гражданина могут оштрафовать на тысячу рублей. Региональные законы отличаются: например, в Москве за нарушение тишины размер штрафа увеличен до 2 тысяч рублей.
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