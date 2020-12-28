В России нашли способ снизить цены на жилье 

Российские антимонопольщики предложили ввести экспортные пошлины на продукцию из стали и сырье сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Минпромторг.

Представитель ФАС заявил изданию, что в службе озабочены всплеском цен на металлопродукцию, который связан с увеличением спроса в России и на мировых рынках.

По данным РБК, московские застройщики жалуются на резкий рост цен на арматуру для жилищного строительства (на 50 процентов с середины ноября). На фоне этого дорожает и само жилье, а в ФАС рассчитывают, что инициатива службы остановит рост.

Антимонопольщики хотят на время ввести регрессивную систему экспортных пошлин на сырье и готовые товары из стали. Если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15 процентов от стоимости (не менее 49 долларов за тонну или 45 евро за тонну), стальную заготовку для производства арматуры обложат пошлиной в 13 процентов (не менее 73 долларов за тонну), а саму арматуру — 12 процентов (не менее 78 долларов).

Источник РБК, близкий к одному из производителей стали, удивился, что ФАС не предложила зарегулировать цены на само жилье, а начала с арматуры. Другой собеседник издания назвал рост цен на жилье причиной, а не следствием всплеска цен на металл.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.

С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.