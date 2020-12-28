Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

В России нашли способ снизить цены на жилье 

Мария Иванова 2 часа назад
В России нашли способ снизить цены на жилье
Фото: ТАСС
Российские антимонопольщики предложили ввести экспортные пошлины на продукцию из стали и сырье сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Минпромторг.
Представитель ФАС заявил изданию, что в службе озабочены всплеском цен на металлопродукцию, который связан с увеличением спроса в России и на мировых рынках.
По данным РБК, московские застройщики жалуются на резкий рост цен на арматуру для жилищного строительства (на 50 процентов с середины ноября). На фоне этого дорожает и само жилье, а в ФАС рассчитывают, что инициатива службы остановит рост.
Антимонопольщики хотят на время ввести регрессивную систему экспортных пошлин на сырье и готовые товары из стали. Если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15 процентов от стоимости (не менее 49 долларов за тонну или 45 евро за тонну), стальную заготовку для производства арматуры обложат пошлиной в 13 процентов (не менее 73 долларов за тонну), а саму арматуру — 12 процентов (не менее 78 долларов).
Источник РБК, близкий к одному из производителей стали, удивился, что ФАС не предложила зарегулировать цены на само жилье, а начала с арматуры. Другой собеседник издания назвал рост цен на жилье причиной, а не следствием всплеска цен на металл.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.
С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
Комментарии
Недвижимость , Владимир Путин , ФАС , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение