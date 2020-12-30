Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Путин подписал закон о реновации в масштабах всей России 

News.ru 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В числе прочих мер, закон предусматривает проведение реновации по всей стране. Правовая инициатива направлена на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.
Субъекты получат право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья. Также на местах будет определяться степень изношенности домов. Это предполагает, что в программу реновации может попасть здание, не находящееся в аварийном состоянии, но требующее дорогого капитального ремонта. Для участия в программе реновации потребуется согласие двух третей жильцов дома, для выхода из программы хватит трети голосов.
Цены на жилье в России продолжат рост в 2021 году
Закон также оговоривает, что в случае расселения жильцам дадут аналогичное по рыночной стоимости жильё либо выплатят компенсацию. Кроме того, собственникам положено возмещение всех убытков, связанных с изъятием помещения, включая упущенную выгоду.
News.ru: последние новости
Эксперты предупредили о росте цен на жильё в 2021 году Эксперты предупредили о росте цен на жильё в 2021 году В Москве нашли самую дорогую квартиру В Москве нашли самую дорогую квартиру Юрист рассказал, как защитить личные данные при аренде квартиры Юрист рассказал, как защитить личные данные при аренде квартиры
Комментарии 269
Недвижимость , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение