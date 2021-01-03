Цены на квартиры в новостройках упадут в пределах 10%

Цены на квартиры в новостройках в 2021 году станут меньше на 5-10%. Об этом эксперты рынка рассказали «Российской газете».

Льготная ипотека перестала являться катализатором покупок: в октябре в Москве было зарегистрировано договоров долевого участия уже на 17% ниже сентябрьского.

«Условия предоставления банками ипотечных займов начинают ужесточаться, в доходах населения пока нет положительной динамики, так как экономика еще полностью не восстановилась», — заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По ее словам, такая ситуация приведет либо к снижению спроса, либо к торгу и скидкам.

Эксперты считают, что в начале 2021 года разрыв между запросами продавцов и возможностями покупателей может достичь критических величин — как это случилось в 2015 году после ажиотажа 2014 года. В то же время спрос будет поддерживаться инвестиционными покупателями. В итоге цены снизятся, но незначительно: на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга.

Цена наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.