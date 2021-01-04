Эксперты сочли низким риск возникновения ипотечного пузыря в России

Льготная ипотека с господдержкой увеличила спрос на жилье. Возможно ли появление в России ипотечного пузыря, когда большое количество заемщиков не сможет выплачивать кредиты и произойдет обвал цен на недвижимость, разбиралась «Российская газета».

Как сообщал «Рамблер», с апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл. По словам главы государства, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.

По мнению экспертов, от ипотечного пузыря российский рынок недвижимости спасает, в первую очередь, низкий уровень секьюритизации кредитов на жилье.

«В мире он составляет 300-350%, по крайней мере 100%, а у нас 2% от общего объема кредитования. Это ничтожные цифры», — пояснила завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

По мнению руководителя комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежды Косаревой, ситуация в России отличается от той, что привела к кризису 2008 года в США.

Там причиной проблем с возвратом жилищных кредитов стало в числе прочего, наличие огромной массы вторичных и третичных финансовых продуктов на ипотечном рынке, отметила она.