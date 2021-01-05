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Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости 

Алиса Селезнёва 6 часов назад
Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости
Фото: РИА Новости
Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть свернута, а в России необходимо развивать альтернативные сегменты, например, цивилизованный рынок долгосрочного найма жилья и некоммерческую аренду для семей с невысокими доходами. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», с апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл. По словам главы государства, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
Застройщики воспользовались тем, что льготная ставка по ипотеке позволила им повысить цены. В крупнейших российских агломерациях в 2020 году наблюдается рост цен на жилье в условиях падения уровня доходов населения, отметила руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева.
В свою очередь завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина высказала мнение, что рост цен на жилье не связан с льготной ипотекой.

«Рост цен произошел из-за того, что от 10 до 25% материалов, оборудования в строительстве, приобретаются за рубежом. При падении стоимости рубля эти составляющие выросли. Плюс уход депозитных денег в недвижимость обеспечил повышенный спрос. Но если бы не было обвала рубля, не произошло бы этого спроса», — пояснила она.

Эксперты также усомнились в том, что в России может появиться ипотечный пузырь, так как в России низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов, достаточно низкий процент займов, по которым имеется просрочка на три и более месяца, а уровень платежей ипотечных заемщиков обычно около 22% от зарплаты двоих супругов.
При этом Иванкина выразила уверенность, что ставки в перспективе должны снижаться, даже если госпрограмма будет завершена.

«И 4%, и 3% по ипотеке должны быть нормальны, ожидаемы в нашей стране. Почему нет? Несколько лет назад никто не поверил бы, что может быть 6,5-7% по ипотеке, нормально было 12-13%», — пояснила она.

По мнению экспертов, в России существует зацикленность на жилье в собственность при отсутствии альтернативы.

«У нас абсолютно отсутствуют сегменты удовлетворения жилищной потребности, которые есть в других странах: нет цивилизованного рыночного найма жилья, субсидированного сегмента некоммерческой аренды для семей с невысокими доходами. Имущественные налоговые вычеты при приобретении жилья, в том числе с ипотекой, обходятся стране в 200 млрд рублей ежегодно. На это можно было бы построить в год 4 млн кв. м доступного жилья и дать его в наем людям, у которых низкие доходы», — пояснила Надежда Косарева.

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Недвижимость , Надежда Косарева , Владимир Путин , Минстрой , РАНХиГС , "Российская газета"
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