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«Цены в России стремятся в стратосферу» 

Артём Кульша 2 часа назад
Эксперты предрекли рост цен в 2021 году на тарифы ЖКХ и жилье
Фото: РИА Новости
В 2021 году увеличатся тарифы на услуги ЖКХ и цены на табак, алкоголь, услуги связи и железнодорожные билеты. Об этом сообщает «Царьград».
С 1 января акцизы на алкоголь выросли на 4%, а на табак — на 20%. В будущем это приведет к повышению стоимости соответствующей продукции. Также подорожали услуги связи и железнодорожные билеты и увеличились тарифы на газ, электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги.

«Впрочем, это происходит каждый год, и в этом нет ничего удивительного. Удивительно другое — цены на жилье в России стремятся в стратосферу», — сообщает «Царьград».

По итогам прошлого года в ряде регионов квадратный метр жилья подорожал на 30-50%. Это произошло в результате, в частности, увеличения стоимости закупаемых за рубежом строительных материалов и программы льготной ипотеки — она привела к росту спроса, в результате чего застройщики повысили цену за квадратный метр. Программа льготной ипотеки будет действовать до середины 2021-го.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. 15-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
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Недвижимость , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Царьград ТВ
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