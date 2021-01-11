Эксперты предрекли рост цен в 2021 году на тарифы ЖКХ и жилье

В 2021 году увеличатся тарифы на услуги ЖКХ и цены на табак, алкоголь, услуги связи и железнодорожные билеты. Об этом сообщает «Царьград».

С 1 января акцизы на алкоголь выросли на 4%, а на табак — на 20%. В будущем это приведет к повышению стоимости соответствующей продукции. Также подорожали услуги связи и железнодорожные билеты и увеличились тарифы на газ, электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги.

«Впрочем, это происходит каждый год, и в этом нет ничего удивительного. Удивительно другое — цены на жилье в России стремятся в стратосферу», — сообщает «Царьград».

По итогам прошлого года в ряде регионов квадратный метр жилья подорожал на 30-50%. Это произошло в результате, в частности, увеличения стоимости закупаемых за рубежом строительных материалов и программы льготной ипотеки — она привела к росту спроса, в результате чего застройщики повысили цену за квадратный метр. Программа льготной ипотеки будет действовать до середины 2021-го.