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Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве 

Прайм и ещё 1 7 часов назад
Недорогие съемные квартиры в Москве обойдутся в 16 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Самые недорогие съемные квартиры в границах "старой" Москвы (без учета вариантов в Троицком и Новомосковском округах) в январе 2021-го предлагаются арендаторам за 16 тысяч рублей в месяц. По такой цене можно снять малогабаритное жилье площадью 9-10 квадратных метров, расположенное в спальных районах города. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства "МИЭЛЬ".
Риелторы рассказали, что микроквартиры в столице в среднем сдаются по ставке не выше 16 тысяч. Например, именно столько стоит в месяц квартира площадью 9 квадратных метров, расположенная в Ярославском районе. В ней выполнен косметический ремонт, есть необходимая мебель и техника.
За 17-19 тысяч рублей в месяц в Москве предлагаются малогабаритные объекты большей площади — 15-23 квадратных метров. Например, этой суммы хватит, чтобы снять студию площадью 15 квадратных метров с современным ремонтом и мебелью в районе Братеево. Аналогичные предложения есть в Дмитровском районе и районе Соколиная гора. Минимальная стоимость аренды квартир площадью 30-32 квадратных метров в столице составляет, по данным "МИЭЛЬ", 22 тысячи рублей в месяц.

"Новый 2021 год только начался, и пока мы не видим предпосылок ни для увеличения спроса на рынке городской аренды, ни для роста цен. Арендаторы по-прежнему заинтересованы в комфортном, но недорогом жилье, а собственники все так же не готовы к скидкам, поэтому и заметного снижения цен мы не ждем", — отмечает агентство.

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