Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
73.85
90.12
90.00
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
57.32
+0.24 Золото
1860.49
+0.03 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2215
–0.0017
21.12
1.2232
24.12
16.12

Росреестр предложил сделать гаражную амнистию бесплатной для россиян 

Российская Газета и ещё 3 3 часа назад
Гаражную амнистию хотят сделать бесплатной для россиян
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Гаражную амнистию предполагается сделать бесплатной для граждан. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
В декабре в Госдуму был внесен законопроект о гаражной амнистии. Он затронет более 3,5 млн россиян, отметил Скуфинский.
Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно будет провести кадастровые работы, стоимость которых 3-5 тысяч рублей. "Но владельцы гаражей — часто пенсионеры, которым такие траты не по силам. Мы предложили, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. В масштабе страны это не такие большие деньги, зато для людей услуга станет бесплатной", — рассказал глава Росреестра. Не придется владельцам гаражей и вносить госпошлину, поскольку заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты.
У граждан бывают самые разные документы, подтверждающие владение гаражом, отметил Скуфинский. Среди них — свидетельства об участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации. "Мы предложили дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом", — сообщил он.
Полностью интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским читайте в одном из ближайших номеров "РГ".
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Российская Газета: последние новости
Дом и земля станут единым объектом недвижимости Дом и земля станут единым объектом недвижимости От чего будет зависеть стоимость недвижимости в 2021 году От чего будет зависеть стоимость недвижимости в 2021 году Потратить маткапитал на строительство дома будет проще Потратить маткапитал на строительство дома будет проще
Комментарии 2
Недвижимость , Госдума , Росреестр , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение