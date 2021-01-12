Дом и земля станут единым объектом недвижимости 

"В советское время вся земля находилась в государственной собственности, — пояснил "РГ" Павел Крашенинников. — Право частной собственности на дома появилось раньше права частной собственности на землю. В итоге исторически сложилось, что земля как объект — отдельно, а то, что находится на ней сверху, — отдельно. Получается два недвижимых объекта.

Сейчас мы говорим о том, что нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером".

Предложение вызывает споры. Например, некоторые критики опасаются, что резко вырастут налоги на квартиры. Ведь сегодня собственник фактически платит только за свои четыре стены. А если к ним юридически прибавится еще и небольщой пятачок земли в основании многоквартирного дома, не придется ли человеку платить в несколько раз больше? Не возникнет ли путаницы при пересчете налогов и переофомлении объектов? Поэтому некоторые специалисты предлагают оставить, как есть, признавая впрочем, что и нынешняя система далека от идеала.

В свою очередь, Павел Крашенинников уверен, что, наоборот, налоги для граждан должны сократиться, а для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится заниматься оформлением дома, отдельно — земли. Однако резких перемен не будет, поначалу предусматривается одновременное действие и старой — то есть раздельной — системы, и новой, когда дом и земля составляют одно целое. Так что после принятия закона от граждан не потребуют куда-то идти и переформлять землю и свои дома.

"Во избежание очевидных проблем в сферах государственной регистрации и налогообложения, в переходных положениях законопроекта предусмотрена норма, по которой для зданий и сооружений на земельных участках сохраняется прежний порядок кадастрового учета и налогообложения, — рассказал Павел Крашенинников. — При этом будет указано, что они являются составной частью земельного участка. Так что массовой перерегистрации или перерасчета налоговых ставок не будет".

Подготовленный проект представляет собой одиннадцатый блок поправок в рамках модернизации гражданского законодательства. Еще в 2012 году главой государства был внесен в Госдуму большой проект поправок в ГК РФ: объем документа составлял более тысячи страниц.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении, но потом для удобства проработки был разбит на несколько частей, которые принимались отдельно.