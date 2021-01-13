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Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Россиянам раскрыли, когда выгоднее купить жилье
Фото: © РИА Новости. Кирилл Каллиников
Хотя сезонность российского рынка жилой недвижимости в последние годы становится все менее выраженной, выгодным периодом для приобретения жилья в 2021 году может стать первый квартал, так как на рынке наметилось насыщение спроса и замедление роста цен, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.
Традиционно удачными сезонами для покупки жилья в России считаются летний и новогодний периоды, когда для привлечения покупателей застройщики устраивают различные акции, предусматривающие скидки на приобретение квартир. В 2021 году выгодным временем для покупки жилой недвижимости станет первый квартал, когда на рынке произойдет замедление роста цен в результате частичного насыщения спроса, считает управляющий партнер риелторской сети "Миэль" Ирина Пешич.

"В первые рабочие дни нового года мы зафиксировали выход большого количества предложений на вторичный рынок. В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года", — рассказала она, добавив, что небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры дорожают обычно осенью и в декабре.

Но существенных скидок, например на новостройки, в первой половине года ждать все-таки не стоит — продленная до июля программа льготной ипотеки будет подогревать спрос, уверен глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков,
По мнению же руководителя аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексея Попова, сезонность российского рынка недвижимости — распространенное клише, которое с годами все слабее подтверждается цифрами. Количество сделок на том же рынке новостроек в последние годы значительно равномернее распределяется между месяцами, чем раньше, указал он.

"В этом году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями: макроэкономикой, политикой, развитием пандемии и другими", — отметил Попов.

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Недвижимость , Ярослав Дарусенков , Миэль , РИА Новости
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