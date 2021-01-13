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Гаражную амнистию предложили сделать бесплатной 

Лера Букина 2 часа назад
Росреестр предложил сделать гаражную амнистию бесплатной
Фото: РИА Новости
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил «Российской газете», что гаражную амнистию намерены сделать бесплатной для граждан. В декабре в Госдуму внесли законопроект о гаражной амнистии. Предполагается, что он затронет более 3,5 млн россиян, заявил он.
Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, необходимо будет провести кадастровые работы, стоимость которых оценивается в 3-5 тысяч рублей, однако для многих, в частности, для пенсионеров, данные траты не по силам, отметил Скуфинский. Росреестр предложил, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты.
Руководитель Росреестра рассказал, что граждане имеют самые разные документы, которые подтверждают владение гаражом. Среди них — свидетельства об участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации. Росреестр выступил с инициативой дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гаражи и паркинги в РФ обрели колоссальную популярность, за ними выстраиваются огромные очереди покупателей. Спрос на гаражи вырос на 18%, а на машиноместа — на 40%.
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Недвижимость , Госдума , Росреестр , "Российская газета"
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