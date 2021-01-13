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Жилье в элитных новостройках Москвы значительно подорожает 

Лера Букина 36 минут назад
Жилье в элитных новостройках Москвы подорожает на треть
Фото: РИА Новости
Согласно исследованию международного агентства элитной недвижимости Savills, в 2021 году на рынке элитных новостроек Москвы появится предположительно 16 новых проектов, а средняя цена нового предложения увеличится на 31%, пишет РБК.
В Savills в течение года ожидают выхода порядка 3,5 тысяч элитных первичных лотов совокупной площадью 390 тысяч квадратных метров.
Средневзвешенная стоимость 1 квадратного метра в новых проектах составит 1,04 млн рублей. В 2020 году она составляла 793 тысячи рублей. Средняя площадь квартир в новом предложении по итогам 2021 года может уменьшиться на 23%. Также прогнозируется, что доля предложений с отделкой достигнет 86% против 53% годом ранее. Ожидаемый рост цен в сегменте эксперты компании объясняют наличием отделки. Также, по их мнению, это связано с влиянием перехода застройщиков на работу с эскроу и преобладанием в структуре нового предложения формата клубных домов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что первый квартал в 2021 году может стать наиболее выгодным периодом для приобретения жилья. Так считают эксперты в сфере недвижимости. Это, по их мнению, обусловлено намеченным насыщением спроса и замедлением роста цен.
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