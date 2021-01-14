Богатые россияне избавляются от миллиардных особняков в Подмосковье 

В Подмосковье выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на агентстве Skolkovo Realty пишет «Российская газета».

Большая часть ультрадорогой элитной недвижимости, выставленной на продажу, сосредоточена на Белорусском направлении, здесь потенциальные покупатели могут выбрать себе дом из 127 предложений. Еще 41 объект размещен на Рижском направлении. На Курском и Ленинградском направлениях можно найти по два подобных предложения.

Самым дорогим лотом на Рублево-Успенском шоссе стал дом в 13 тысяч квадратных метров, стоимость которого оценена в 5,7 миллиарда рублей. К дому также прилегает участок размером 251 сотка. На Новой Риге самое дорогое предложение не превышает 2,7 миллиарда рублей. За эти деньги можно купить особняк общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, построенный на 90 сотках, пишет «Лента.ру».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии прошлого года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за шесть месяцев выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.

Частные дома могут также подорожать в 2021 году. По мнению экономиста Виталия Калугина, причиной тому может стать программа льготной ипотеки на загородную недвижимость.