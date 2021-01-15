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Россиян предупредили об опасности указания домашнего адреса 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Адвокат предупредила россиян об опасности указания домашнего адреса
Фото: ТАСС
Домашний адрес относится к личным данным человека. Не стоит указывать его при регистрации скидочных карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях. Об этом рассказала РИА Недвижимость адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.
По словам адвоката, к обнародованию личных данных стоит относиться очень аккуратно, так как воспользовавшись ими, мошенники могут оформить на человека сим-карту, микрозайм или даже снять деньги с его банковского счета.

«При регистрации «скидочных» карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях домашний адрес лучше не указывать. Часто мы даем такое разрешение «на автомате», ставя галочку внизу заполненной анкеты. От этой привычки следует отказаться», — отметила Харина.

Она также предостерегла от заполнения анкет с указанием домашнего адреса на ранее незнакомых сайтах, на которые приводит переход по гиперссылкам, и на развлекательных ресурсах, так как там существуют большая опасность утечки личных данных.
Адвокат отметила, что последствия необдуманных действий могут быть самыми серьезными. Самым незначительным из них станет навязчивая реклама.
«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.
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Недвижимость , Личный счет , РИА Новости
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