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Эксперт счел реальным взять ипотеку в Москве при средней зарплате 

Майк Габриелян 3 часа назад
Эксперт счел реальным взять ипотеку в Москве при средней зарплате
Фото: РИА Новости
В Москве можно взять жилье в ипотеку при средней зарплате в 60 тысяч рублей. Такие расчёты привел руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, передает РИА Новости.
По его словам, это стало возможно благодаря льготным ставкам по госпрограммам и защите покупателей жилья на первичном рынке.

«Зарабатывая 60 тысяч рублей в месяц, купить квартиру в Москве возможно. Многие банки в рамках программы госсубсидий предлагают льготные ставки», — сказал Красильников.

Эксперт отметил, что зарплатным клиентам банки обычно предлагают скидки по "стандартным" программам, а застройщики предлагают разные акции и скидки на приобретение недвижимости в ипотеку. Например, купить жильё дешевле можно, если вложиться в него на этапе строительства. Сейчас — это безопасная сделка благодаря эскроу-счетам — специальным счетам в банке, деньги покупателя на которых заблокированы для застройщиков, пока они не построят дом. С июля 2019 года расчёты с использованием эскроу-счетов стали обязательными на рынке нового жилья в России.
По данным Красильникова, квартира в новостройке за 8 миллионов при минимальном первоначальном взносе в 1,2 миллиона рублей на тридцать лет обойдётся приблизительно в 40 тысяч рублей в месяц. Он посоветовал вносить большой первоначальный взнос: например, 30% от стоимости. Оптимальный вариант для ипотеки — платить не более 40% от зарплаты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росреестр упростит электронную регистрацию сделок с недвижимостью.
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Комментарии 5
Недвижимость , Антон Красильников , Райффайзенбанк Австрия , Росреестр , РИА Новости
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