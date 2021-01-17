Банкам возместят недополученные доходы по жилищным кредитам 

Государство возместит финансовым организациям недополученные доходы по кредитам, выданным на проекты жилищного строительства. Такое постановление кабмина вступает в силу 17 января.

Документ вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 года, согласно которому субсидируется ставка по кредитам, выданным юрлицам на проекты долевого строительства. Целью займа должны быть покупка земли для возведения жилья или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для стройкомпаний, которые входят в список системообразующих предприятий отрасли, допускается субсидирование покупки промышленных объектов и техники, необходимой для строительства.

Постановление, вступающее в силу 17 января, расширило перечень целей льготного кредитования, по которому могут предоставлять субсидии. В этот список вошли, в частности, кредиты на приобретение земельного участка под проекты жилищного строительства и на финансирование расходов, связанных с исполнением обязательств застройщика по договору о комплексном развитии территории.