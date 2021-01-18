Собянин назвал качественными возводимые по реновации дома

В пятницу, 15 января, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем первых жильцов дома, построенного по программе реновации в районе Южное Медведково. Всего в новые квартиры переедут 147 человек.

Новостройка в проезде Дежнева построена по индивидуальному проекту. В доме 128 квартир. Все — с улучшенной отделкой. Это требование московского стандарта реновации. По нему обустраиваются и места общего пользования. Так, на первом этаже расположены колясочные и комнаты консьержа. На подземную парковку можно спуститься на лифте. Кроме того, дом оборудован видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и другими системами безопасности.

— Несмотря на все проблемы, в том числе с коронавирусом, мы не снижаем темпы строительства домов по реновации, — подчеркнул Сергей Собянин. — Поэтому и результат такой: можно переезжать и праздновать новоселье.

Заселение дома началось 25 декабря прошлого года: из старой девятиэтажки, расположенной буквально в 20 метрах, должны переехать 147 жителей. Свое согласие на переезд уже подтвердили 49 семей. Среди них — Татьяна и Олег Вольных с двумя дочками. Старшая Софья учится во втором классе, младшая Стефания на несколько часов в день ходит в детский сад. Все рядом с домом.

— Квартира большая, удобная, — поделилась первыми впечатлениями Татьяна.

Семья Вольных переезжает в двухкомнатную квартиру общей площадью 57 квадратных метров, что на 11,5 «квадрата» больше, чем их старая квартира. А вот этаж остался неизменным —восьмой.

На шесть этажей выше будет жить пенсионерка Валентина Ремизова с мужем Юрием Ковалевым

—Как же здесь шикарно! — восхищается видом из окна хозяйка.

Новая двухкомнатная квартира семьи Ремизовых-Ковалевых почти на 20 квадратных метров больше старой. Но для Валентины Николаевны и Юрия Николаевича гораздо важнее то, что они остаются жить в своем родном районе: в шаговой доступности поликлиника, центр «Мои документы» и парк в пойме реки Яузы. А скоро в районе появятся и новые места для неспешных прогулок.

Как рассказал префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев , в Южном Медведкове объединят дворовые территории шести школ, обустроят их и сделают общедоступными. Ключевым элементом станет стадион. Неподалеку, в Ясном проезде, благоустроят пруд.

В этом году в районе завершат модернизацию детской поликлиники и реконструкцию музыкальной школы имени Пономарева. А в перспективе из кинотеатра ≪Полярный≫ сделают культурный центр.

Всего в Южном Медведкове, по словам мэра, в программу реновации вошли десять домов. Из них в новые квартиры должны переехать более двух тысяч жителей. Для реализации программы в районе определили 11 стартовых площадок. Три дома уже готовы, остальные сейчас либо строятся, либо находятся на стадии проектирования.

—В Южном Медведкове программа реновации, надеюсь, закончится быстро и качественно: думаю, в течение пяти лет жители района переедут в новые квартиры, —сказал Сергей Собянин.

В целом по городу, уточнил мэр, по программе реновации уже построен первый миллион квадратных метров жилья. Кроме того, получена необходимая градостроительная документация для возведения всех запланированных домов.

КСТАТИ