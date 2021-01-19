«Интеко» может приобрести жилой проект на Пресне в Москве 

Девелопер " Интеко " ведет переговоры с ОАО "Торговый дом "Москва-Могилев" о покупке проекта жилого комплекса на улице Сергея Макеева, владение 11/9, написала газета "Ведомости"

Сделка пока не закрыта, но это может случиться в течение нескольких месяцев, отмечается в статье.

Сейчас на участке площадью 2,9 гектара расположено 11 зданий общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия Москвы в августе 2020 года одобрила размещение на этой территории жилого комплекса общей площадью 88 тысяч квадратных метров, из которых 80 тысяч "квадратов" придется на жилье.

Рыночную стоимость этой площадки участники рынка недвижимости оценили для издания в 3,5–4 миллиарда рублей, еще 6–7 миллиардов составят инвестиции в строительство жилого комплекса.