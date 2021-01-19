«Интеко» может приобрести жилой проект на Пресне в Москве 

Девелопер "Интеко" ведет переговоры с ОАО "Торговый дом "Москва-Могилев" о покупке проекта жилого комплекса на улице Сергея Макеева, владение 11/9, написала газета "Ведомости".
Сделка пока не закрыта, но это может случиться в течение нескольких месяцев, отмечается в статье.
Сейчас на участке площадью 2,9 гектара расположено 11 зданий общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия Москвы в августе 2020 года одобрила размещение на этой территории жилого комплекса общей площадью 88 тысяч квадратных метров, из которых 80 тысяч "квадратов" придется на жилье.
Рыночную стоимость этой площадки участники рынка недвижимости оценили для издания в 3,5–4 миллиарда рублей, еще 6–7 миллиардов составят инвестиции в строительство жилого комплекса.
Компания "Интеко" создана Еленой Батуриной, женой занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. В 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через Фонд консолидации банковского сектора и позднее присоединенный к "Трасту". В 2020 году "Траст" нарастил долю в "Интеко" до 100%.