Юрист назвала причины наложения ареста на квартиру

"В практике такие меры часто применяются при рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества. Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то задолженность по налогам может быть взыскана и без судебного решения на основании постановления налогового или таможенного органа, которое направляется в службу судебных приставов", — сказала Скудная.
"Такой запрет сохраняется до тех пор, пока он не будет снят в установленном законом порядке. То есть, как правило, при наложении ареста на квартиру собственник сохраняет право пользования жилым помещением, проживания в нем, но не может им распоряжаться", — подчеркнула она.
"Если основанием для наложения ареста послужило наличие какой-либо задолженности, то снять арест, скорее всего, получится только после ее погашения. Например, когда арест был наложен службой судебных приставов, должнику необходимо обратиться с заявлением о снятии ареста в соответствующий отдел Федеральной службы судебных приставов. В некоторых случаях с таким заявлением обращается взыскатель, например, когда квартира, приобретенная по договору ипотеки, перешла в собственность банка", — пояснила собеседник агентства.