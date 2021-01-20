Юрист назвала причины наложения ареста на квартиру

Наиболее частой причиной наложения ареста на недвижимость, в том числе и на квартиру, являются долги собственника либо судебное разбирательство, в котором недвижимость является предметом спора, рассказала РИА Недвижимость ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная.

"В практике такие меры часто применяются при рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества. Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то задолженность по налогам может быть взыскана и без судебного решения на основании постановления налогового или таможенного органа, которое направляется в службу судебных приставов", — сказала Скудная.

Она подчеркнула, что под арестом объекта недвижимости подразумевается запрет распоряжения им. Собственник арестованной квартиры не сможет совершать с ней любые юридически значимые действия — заключать договоры купли-продажи, обмена, залога.

"Такой запрет сохраняется до тех пор, пока он не будет снят в установленном законом порядке. То есть, как правило, при наложении ареста на квартиру собственник сохраняет право пользования жилым помещением, проживания в нем, но не может им распоряжаться", — подчеркнула она.

По словам юриста, порядок снятия ареста с квартиры зависит от оснований его наложения.

"Если основанием для наложения ареста послужило наличие какой-либо задолженности, то снять арест, скорее всего, получится только после ее погашения. Например, когда арест был наложен службой судебных приставов, должнику необходимо обратиться с заявлением о снятии ареста в соответствующий отдел Федеральной службы судебных приставов. В некоторых случаях с таким заявлением обращается взыскатель, например, когда квартира, приобретенная по договору ипотеки, перешла в собственность банка", — пояснила собеседник агентства.

При наложении ареста судом в качестве обеспечительной меры необходимо обратиться в соответствующий суд с ходатайством об отмене мер по обеспечению в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для их принятия.