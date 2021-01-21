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В России начались масштабные проверки жилья 

Лера Букина 4 часа назад
Сотрудники жилинспекций приступили к масштабным проверкам квартир
Фото: РИА Новости
В России зафиксирована масштабная проверка жилья. Сотрудники жилинспекций обходят дома для выявления незаконных перепланировок. Придраться они могут к практически к любому несогласованному изменению. Речь идет не только о снесенных стенах для расширения комнат, но и о снятых кухонных дверях, сообщает РЕН ТВ.
Перед тем как постучать или позвонить в квартиру, россиянам отправляют уведомление по почте, в котором сообщается, что к ним придут через месяц в конкретное время инспекторы. Это происходит два раза. Согласно закону, оба раза сотрудников можно проигнорировать. Но нужно быть готовым к тому, что после этого они обращаются в суд, и на пороге появятся уже с приставами. Если изменения в квартире отвечают техническим требованиям, но не содержатся в реестре, их нужно будет лишь зафиксировать. Суд грозит тем, кто выполнил опасную перепланировку.
«Если суд обяжет привести в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов», — подчеркнул юрист Роман Францев.
Отмечается то, что крайней мерой наказания за неисполнение постановления суда является лишение нарушителя жилья.
Эксперты отмечают, что некоторые требования слишком суровы. Например, отсутствие двери на кухне с газовой плитой тоже приравнивается к незаконной перепланировке. Также эксперты опасаются того, что в связи с массовыми проверками возрастет количество мошенников, которые станут представляться инспекторами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мосгаз опубликовал график проверок оборудования в домах. Отмечается, что в ходе осмотра специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах.
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