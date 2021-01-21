Сотрудники жилинспекций приступили к масштабным проверкам квартир

В России зафиксирована масштабная проверка жилья. Сотрудники жилинспекций обходят дома для выявления незаконных перепланировок. Придраться они могут к практически к любому несогласованному изменению. Речь идет не только о снесенных стенах для расширения комнат, но и о снятых кухонных дверях, сообщает РЕН ТВ.

Перед тем как постучать или позвонить в квартиру, россиянам отправляют уведомление по почте, в котором сообщается, что к ним придут через месяц в конкретное время инспекторы. Это происходит два раза. Согласно закону, оба раза сотрудников можно проигнорировать. Но нужно быть готовым к тому, что после этого они обращаются в суд, и на пороге появятся уже с приставами. Если изменения в квартире отвечают техническим требованиям, но не содержатся в реестре, их нужно будет лишь зафиксировать. Суд грозит тем, кто выполнил опасную перепланировку.

«Если суд обяжет привести в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов», — подчеркнул юрист Роман Францев.

Отмечается то, что крайней мерой наказания за неисполнение постановления суда является лишение нарушителя жилья.

Эксперты отмечают, что некоторые требования слишком суровы. Например, отсутствие двери на кухне с газовой плитой тоже приравнивается к незаконной перепланировке. Также эксперты опасаются того, что в связи с массовыми проверками возрастет количество мошенников, которые станут представляться инспекторами.