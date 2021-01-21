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Названы сроки принятия закона о статусе апартаментов 

Лера Букина 2 часа назад
Кабмин в октябре внесет в Госдуму законопроект об апартаментах
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по градостроительной деятельности на период до 2022 года. Определение правового статуса апартаментов является одной из главных задач на 2021 год. Соответствующий документ появился 21 января на сайте кабмина.
Планируется внести в правительство законопроект о правовом статусе апартаментов к сентябрю 2021 года, в октябре ожидаются слушания в Госдуме, Совет Федерации должен рассмотреть закон в декабре. Принятие федерального закона ожидается до конца 2021 года.
Минстрой России, Минэкономразвития России и Росреестр назначены ответственными за исполнение планов по принятию нового закона.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года обеспечить внесение в законы поправок, благодаря которым определится правовой статус апартаментов.
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Недвижимость , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минстрой , Росреестр
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