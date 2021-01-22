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Минстрой предложил использовать эскроу-счета для частных домов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Минстрой предложил использовать эскроу-счета для частных домов
Фото: globallookpress.com
В России хотят ввести эскроу-счета для частных домов, чтобы увеличить доступность жилья. Соответствующее предложение Минстроя прописано в проекте стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года.

«Для крупных девелоперов меры могут открыть новые перспективы привлечения денежных средств дольщиков. Для покупателей применение эскроу-счетов станет гарантом безопасности инвестиций», — пояснил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Эскроу-счета на сегодняшний день применяются только для возведения многоквартирных домов. Это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Застройщик получает деньги за недвижимость только после сдачи дома в эксплуатацию в срок, указанный в проектной декларации. Данная модель была утверждена государством для защиты прав дольщиков.
В документе предлагается ввести эскроу-счета и на ИЖС, арендные дома, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). В России ежегодно вводится в эксплуатацию около 35-40 млн кв. м индивидуального жилья. Новые меры позволят увеличить этот показатель до 50 млн кв. м к 2024 году и до 60 млн кв. м к 2030 году, пишут «Известия».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, в октябре 2020 года в «Единой России» говорили, что необходимо применить эскроу-счета на индивидуальное жилищное строительство. Объяснялось это тем, что порядка 60% россиян хотят жить в своем доме, но доступно оно не всем.
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Недвижимость , Единая Россия , Минстрой , газета "Известия" , ФедералПресс
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