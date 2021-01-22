Определить статус апартаментов законодателям поручил президент России Владимир Путин . Работа должна быть завершена до августа 2021 года. Парламентарии на днях представили предварительный проект. Согласно документу, апартаментам, которые располагаются в многофункциональных домах (например, с офисами), будет присвоен статус жилых помещений второго класса.

Сенаторы предлагают разрешить прописку в уже построенных апартаментах. Исключения сделаны для помещений, которые находятся в водоохранных зонах, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко . Размер коммунальных платежей для апартаментов будет рассчитываться как для нежилых помещений. Также владельцы нового вида жилья не смогут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии и компенсации на оплату «коммуналки», добавил парламентарий.

«Как только мы закрепим в Жилищном кодексе новый вид жилого помещения, сразу у граждан, которые проживают или приобретают апартаменты, появится право регистрироваться по месту проживания», — резюмировал Мельниченко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в столице вырос спрос апартаменты. Эксперты выяснили разброс цен на помещения, которые не имеют официального статуса, и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты. Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей. Самые дорогие апартаменты находятся в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.