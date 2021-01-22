В Совете Федерации РФ подготовили законопроект, который разрешает россиянам прописку в апартаментах, сообщает «Парламентская газета». Для нового вида жилья предполагается отдельная правовая норма.
Определить статус апартаментов законодателям поручил президент России Владимир Путин. Работа должна быть завершена до августа 2021 года. Парламентарии на днях представили предварительный проект. Согласно документу, апартаментам, которые располагаются в многофункциональных домах (например, с офисами), будет присвоен статус жилых помещений второго класса.
Сенаторы предлагают разрешить прописку в уже построенных апартаментах. Исключения сделаны для помещений, которые находятся в водоохранных зонах, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко. Размер коммунальных платежей для апартаментов будет рассчитываться как для нежилых помещений. Также владельцы нового вида жилья не смогут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии и компенсации на оплату «коммуналки», добавил парламентарий.
«Как только мы закрепим в Жилищном кодексе новый вид жилого помещения, сразу у граждан, которые проживают или приобретают апартаменты, появится право регистрироваться по месту проживания», — резюмировал Мельниченко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в столице вырос спрос апартаменты. Эксперты выяснили разброс цен на помещения, которые не имеют официального статуса, и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты. Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей. Самые дорогие апартаменты находятся в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.