Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Россиянам разрешат прописываться в апартаментах 

Павел Тиунов 2 часа назад
В Совете Федерации РФ подготовили законопроект, который разрешает россиянам прописку в апартаментах, сообщает «Парламентская газета». Для нового вида жилья предполагается отдельная правовая норма.
Определить статус апартаментов законодателям поручил президент России Владимир Путин. Работа должна быть завершена до августа 2021 года. Парламентарии на днях представили предварительный проект. Согласно документу, апартаментам, которые располагаются в многофункциональных домах (например, с офисами), будет присвоен статус жилых помещений второго класса.
Сенаторы предлагают разрешить прописку в уже построенных апартаментах. Исключения сделаны для помещений, которые находятся в водоохранных зонах, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко. Размер коммунальных платежей для апартаментов будет рассчитываться как для нежилых помещений. Также владельцы нового вида жилья не смогут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии и компенсации на оплату «коммуналки», добавил парламентарий.

«Как только мы закрепим в Жилищном кодексе новый вид жилого помещения, сразу у граждан, которые проживают или приобретают апартаменты, появится право регистрироваться по месту проживания», — резюмировал Мельниченко.

В Москве растут спрос и цены на апартаменты
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в столице вырос спрос апартаменты. Эксперты выяснили разброс цен на помещения, которые не имеют официального статуса, и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты. Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей. Самые дорогие апартаменты находятся в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.
Комментарии 24
Недвижимость , Видео , Олег Мельниченко , Владимир Путин , Совет Федерации , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение