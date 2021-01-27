Рост цен на жилье в регионах обеспокоил Минфин 

Минфин России обеспокоен ростом цен на жилье во многих регионах, поэтому решение о продлении программы льготной ипотеки должно сопровождаться мерами по недопущению повышения цен застройщиками. Об этом, как передает «Прайм», заявил замминистра Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
По словам Моисеева, решение о продлении программы после 1 июля 2021 года еще не принято, его будет принимать президент России Владимир Путин. В настоящее время рассматриваются разные варианты.
«Но у нас на самом деле рост (цен) в колоссальном количестве регионов … Это нас беспокоит, потому что получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам, и это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно сопровождаться какими-то мерами по недопущению дальнейшего роста цен на жилье», — заключил Моисеев.
Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.
На прошлой неделе «Интерфакс» сообщил, что участники совещания у Владимира Путина пришли к решению о повторной пролонгации программы до конца 2021 года, но с условием ее модификации.