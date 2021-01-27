Рост цен на жилье в регионах обеспокоил Минфин 

«Но у нас на самом деле рост (цен) в колоссальном количестве регионов … Это нас беспокоит, потому что получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам, и это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно сопровождаться какими-то мерами по недопущению дальнейшего роста цен на жилье», — заключил Моисеев.