Минстрой предложил оборудовать новостройки системой против вирусов

В России во время строительства жилых домов хотят использовать специальные системы воздухообмена против распространения инфекций. Об этом сказано в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ подготовил Минстрой пишут «Известия».

Речь идет о введении правила по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. В настоящее время данная мера лишь рекомендуется, отметил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.

По его словам, естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления. Что касается механической системы, то она предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно, говорит эксперт.

По словам Бусахина, воздухообмен является нестабильным в домах с естественными системами.

Минусы в использовании естественной вентиляции отметил и партнер бюро Syntaxis Александр Стариков . По его словам, с ней наблюдаются проблемы в теплые периоды года.

Проблемы с воздухообменом связаны и с установкой пластиковых окон, считает Бусахин. Он отметил, что система работает при условии проветривания квартир через форточки, которых в современных окнах нет. По его словам, воздух в таких условиях перетекает между квартирами, передавая запахи, вирусы и грибки.

В пластиковых окнах видит опасность для здоровья и управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский . Из-за них, по его словам, превышается содержание углекислого газа, что приводит к головным болям, сонливости, повышенной утомляемости. Однако он считает, что вытяжная вентиляция может устранить данную проблему.

Колочинский считает, что разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15–25%.