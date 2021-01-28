Минстрой предложил оборудовать новостройки системой против вирусов

В России во время строительства жилых домов хотят использовать специальные системы воздухообмена против распространения инфекций. Об этом сказано в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ подготовил Минстрой, пишут «Известия».
Речь идет о введении правила по обязательному использованию механической вытяжной вентиляции вместо естественной в новостройках и при реконструкции жилья. В настоящее время данная мера лишь рекомендуется, отметил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.
По его словам, естественная система вентиляции представляет собой шахты и вытяжки, в них воздух забирается из квартир и выталкивается наверх через чердачные помещения за счет перепадов давления. Что касается механической системы, то она предполагает установку вентилятора в чердачном помещении, который вытягивает воздух вверх принудительно, говорит эксперт.
По словам Бусахина, воздухообмен является нестабильным в домах с естественными системами.
Минусы в использовании естественной вентиляции отметил и партнер бюро Syntaxis Александр Стариков. По его словам, с ней наблюдаются проблемы в теплые периоды года.
Проблемы с воздухообменом связаны и с установкой пластиковых окон, считает Бусахин. Он отметил, что система работает при условии проветривания квартир через форточки, которых в современных окнах нет. По его словам, воздух в таких условиях перетекает между квартирами, передавая запахи, вирусы и грибки.
В пластиковых окнах видит опасность для здоровья и управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Из-за них, по его словам, превышается содержание углекислого газа, что приводит к головным болям, сонливости, повышенной утомляемости. Однако он считает, что вытяжная вентиляция может устранить данную проблему.
Колочинский считает, что разница в стоимости систем естественной вентиляции и механической в зависимости от этажности дома может составлять 15–25%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья в 2020 году значительно подорожали. Это демонстрируют результаты исследования риелторской компании «Инком-Недвижимость». Например, средняя однокомнатная квартира в столице подорожала на 27%.