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Банки стали реже отбирать квартиры у должников 

Лера Букина 1 час назад
Банки на фоне пандемии стали реже отбирать квартиры у должников
Фото: ТАСС
В 2020 году судебные приставы реже выставляли на торги квартиры должников. Банки обходились решениями вопросов до суда и соблюдали мораторий ЦБ РФ на принудительное выселение, пишет РБК.
Так, за 2020 год банки принудительно продали более 17,6 тысячи квартир на 36,5 миллиарда рублей, в том числе и ипотечные, подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой консультант» на основе реестра извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов.
В сравнении с 2019 годом число объектов, которые попали на реализацию, сократилось на 14,1%, а их совокупная цена — на 19%. Средняя стоимость недвижимости, продаваемой за долги, также сократилась — на 6%, до 2,07 млн рублей.
В 2020 году суммарная стоимость всего имущества должников, которое было передано на продажу, составила 122,6 млрд рублей, заявил РБК представитель ФССП.
Причины снижения этих показателей, по мнению гендиректора коллекторского агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, — рост количества объектов экономкласса, а также стремление банков-кредиторов и заемщиков решить вопрос в досудебном порядке.
Еще один фактор, который повлиял на спад продаж, — пандемия коронавируса, заявил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель.
Согласно прогнозу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2021 году рынок взыскания будет активизирован, и банки выставят на продажу долги на 480–500 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что к концу 2020 года россияне стали активнее гасить долги. Это следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
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Недвижимость , Личный счет , Денис Аксенов , Павел Михмель , Центральный банк России , РБК
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