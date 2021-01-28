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Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума 

Лера Букина 3 часа назад
Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума
Фото: РИА Новости
В России в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составил 2,81 млн рублей. Данный показатель является рекордным за все время наблюдений, заявили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в сравнении с декабрем 2019 года рост показателя составил 11,4%.
Такая динамика объясняется, прежде всего, снижением ставок по ипотеке благодаря программам господдержки, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он подчеркнул, что очень часто снижение ставок привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. По словам Волкова, таким заемщикам банки в большинстве случаев выдают займы на более крупные суммы.
Средний размер ипотеки увеличился во всех исследуемых НБКИ 30 регионах России. Больше всего сумма займа увеличилась в Приморском крае, Московской, Ростовской и Самарской областях, а также в Санкт-Петербурге. Что касается Москвы, то средний размер ипотеки в столице увеличился год к году на 3,3%.
В декабре 2020 года самый большой по сумме чек по ипотеке был зафиксирован в Москве — 6 млн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты предупредили россиян о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу.
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Недвижимость , Личный счет , Алексей Волков
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