Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума 

В России в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составил 2,81 млн рублей. Данный показатель является рекордным за все время наблюдений, заявили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, в сравнении с декабрем 2019 года рост показателя составил 11,4%.

Такая динамика объясняется, прежде всего, снижением ставок по ипотеке благодаря программам господдержки, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков . Он подчеркнул, что очень часто снижение ставок привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. По словам Волкова, таким заемщикам банки в большинстве случаев выдают займы на более крупные суммы.

Средний размер ипотеки увеличился во всех исследуемых НБКИ 30 регионах России. Больше всего сумма займа увеличилась в Приморском крае, Московской, Ростовской и Самарской областях, а также в Санкт-Петербурге. Что касается Москвы, то средний размер ипотеки в столице увеличился год к году на 3,3%.

В декабре 2020 года самый большой по сумме чек по ипотеке был зафиксирован в Москве — 6 млн рублей.