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В Сочи нашли дом за полтора миллиарда рублей 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Самый дорогой дом в Сочи оценили в полтора миллиарда рублей
Фото: РИА Новости
На сочинском рынке жилья насчитывается более 2,8 тысячи частных домов, выставленных на продажу по цене выше 25 миллионов рублей. Самый дорогой лот обойдется покупателю в 1,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством Skolkovo Realty.
По информации риелторов, площадь рекордно дорогого особняка превышает 1,2 тысячи квадратных метров. На рынке готовых квартир максимальная стоимость лота, найденного в открытой продаже, — 780 миллионов рублей. В такую сумму оценили 400-метровые апартаменты с огромной террасой, откуда открывается вид на море. Если рассматривать сочинские новостройки, то там самая дорогая квартира (общей площадью 550 квадратных метров) стоит 380 миллионов рублей.
Спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос более чем на 50 процентов за 2020 год, отмечают эксперты. В целом интерес к приобретению недвижимости в городе увеличился на 30 процентов. Большинство сделок с дорогим жильем были заключены в четвертом квартале.
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Ранее в январе стало известно, что на продажу в Сочи выставили апартаменты стоимостью 150 миллионов рублей. Объект расположен в уже построенном комплексе на первой береговой линии, недалеко от причала Бочаров Ручей. Вероятнее всего, в новостройке есть и более дорогие предложения, но их не выводили в открытую продажу.
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Недвижимость , Lenta.ru
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