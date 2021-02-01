Самый дорогой дом в Сочи оценили в полтора миллиарда рублей

На сочинском рынке жилья насчитывается более 2,8 тысячи частных домов, выставленных на продажу по цене выше 25 миллионов рублей. Самый дорогой лот обойдется покупателю в 1,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством Skolkovo Realty.

По информации риелторов, площадь рекордно дорогого особняка превышает 1,2 тысячи квадратных метров. На рынке готовых квартир максимальная стоимость лота, найденного в открытой продаже, — 780 миллионов рублей. В такую сумму оценили 400-метровые апартаменты с огромной террасой, откуда открывается вид на море. Если рассматривать сочинские новостройки, то там самая дорогая квартира (общей площадью 550 квадратных метров) стоит 380 миллионов рублей.

Спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос более чем на 50 процентов за 2020 год, отмечают эксперты. В целом интерес к приобретению недвижимости в городе увеличился на 30 процентов. Большинство сделок с дорогим жильем были заключены в четвертом квартале.