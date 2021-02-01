Юрист назвал основания для лишения должника единственного жилья

Единственное жилье должника может быть отобрано в том случае, если оно является предметом залога. Так, банком утверждается положение о порядке продажи, после чего управляющий проводит торги по его реализации. Но есть исключения, которые чаще всего не касаются добросовестных должников, заявил агентству «Прайм» партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев

С незалоговым имуществом дело обстоит сложнее. В декабре 2020 года Верховным судом было указано, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, которое утверждено законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника запрещено.

Однако могут возникнуть случаи, когда суд решит, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, отмечает Шалаев. Например, речь идет о случае, если должник скрывал имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу, отметил он.

Кроме того, в рамках банкротства человек может быть лишен жилья в случае признания его роскошным или в случае доказательства того, что должник там не проживает.

«Для добросовестных должников риска лишиться единственного жилья практически нет, так же, как и для членов семьи должника. Главное — своевременно сообщить об этом финансовому управляющему и суду», — отметил Шалаев.