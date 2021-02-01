Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
08.02 – 15.02
$
74.30
90.27
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Юрист объяснил, в каких случаях могут забрать единственное жилье 

Лера Букина 1 час назад
Юрист назвал основания для лишения должника единственного жилья
Фото: РИА Новости
Единственное жилье должника может быть отобрано в том случае, если оно является предметом залога. Так, банком утверждается положение о порядке продажи, после чего управляющий проводит торги по его реализации. Но есть исключения, которые чаще всего не касаются добросовестных должников, заявил агентству «Прайм» партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.
С незалоговым имуществом дело обстоит сложнее. В декабре 2020 года Верховным судом было указано, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, которое утверждено законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника запрещено.
Однако могут возникнуть случаи, когда суд решит, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, отмечает Шалаев. Например, речь идет о случае, если должник скрывал имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу, отметил он.
Кроме того, в рамках банкротства человек может быть лишен жилья в случае признания его роскошным или в случае доказательства того, что должник там не проживает.

«Для добросовестных должников риска лишиться единственного жилья практически нет, так же, как и для членов семьи должника. Главное — своевременно сообщить об этом финансовому управляющему и суду», — отметил Шалаев.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году судебные приставы реже выставляли на торги квартиры должников. Банки обходились решениями вопросов до суда и соблюдали мораторий Банка России на принудительное выселение.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Комментарии
Недвижимость , Владимир Шалаев , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение